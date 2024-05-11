Ünye'de Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında 1 kişi yaralandı. Olay, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan çay ocağında meydana geldi. Muhsin A. çay içtiği sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahla peş peşe ateş edildi. Yaralanan Muhsin A. Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında 1 kişi yaralandı.
Olay, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin A. çay içtiğı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahla peş peşe ateş edildi.
Silahtan çıkan mermiler nedeniyle Muhsin A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesiyle Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Muhsin A.'nın ayaklarını merminin sıyırdığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaçan şahsı arama çalışması başlatıldı. - ORDU