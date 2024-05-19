Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Gençlik Konseri düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Konseri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesindeki Çamlıköşk'te organize edilen konserde şarkıcı Tuğçe Kandemir sahne aldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kandemir'e çiçek verildi. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı konsere, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Konseri gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesindeki Çamlıköşk'te organize edilen konserde şarkıcı Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çok sayıda şarkı seslendiren Kandemir'e çiçek verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle kıymetli bir sanatkarı ağırladıklarını belirten Güler, Kandemir'e teşekkür etti.

Havai fişek gösterisinin de yapıldığı konsere, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Hilmi Güler Cihat Albayrak Erkan Karahan Ulaş Tepe Altınordu Perşembe 19 Mayıs Gençlik Spor Ordu Kültür Sanat Güncel Haberler

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title