Ordu'da Gençlik Konseri düzenlendi

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Konseri gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesindeki Çamlıköşk'te organize edilen konserde şarkıcı Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çok sayıda şarkı seslendiren Kandemir'e çiçek verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle kıymetli bir sanatkarı ağırladıklarını belirten Güler, Kandemir'e teşekkür etti.

Havai fişek gösterisinin de yapıldığı konsere, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile vatandaşlar katıldı.