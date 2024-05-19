Ordu'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Altınordu ilçesi Ceren Özdemir Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrağı ve meşale eşliğinde yürüyüşe başladı.

Bando takımının da eşlik ettiği yürüyüşe katılanlar, Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil güzergahını takip ederek Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada kent orkestrası tarafından konser verilen etkinliğe, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile vatandaşlar katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında ise 19 Mayıs Bisiklet Maratonu ve Yoroz Zirve Turu düzenlendi, paraşüt, kano ve yelken gösterileri sunuldu.