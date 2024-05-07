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Ordu'da Gençlere Yönelik NEET Toplantısı Gerçekleştirildi

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Ordu'da, gençlere yönelik 'Orta Karadeniz Bölgesi NEET Toplantısı' gerçekleştirildi. Karadeniz Bölgesi'ndeki NEET'lerle Yerel Gençlik Politikaları Diyaloğu Projesi kapsamında, Ordu Gençlik Merkezi koordinasyonunda Altınordu ilçesindeki bir otelde toplantının açılış programı düzenlendi.

Ordu'da, gençlere yönelik "Orta Karadeniz Bölgesi NEET Toplantısı" gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki NEET'lerle Yerel Gençlik Politikaları Diyaloğu Projesi kapsamında, Ordu Gençlik Merkezi koordinasyonunda Altınordu ilçesindeki bir otelde toplantının açılış programı düzenlendi.

Proje koordinatörü Caner Bayrak, toplantı öncesi gazetecilere, Türkiye Ulusal Ajansınca desteklenen projenin, Karadeniz Bölgesi'ndeki "NEET" olarak nitelendirilen, ne eğitimde ne istihdamda bulunan gençlerin, gençlik politikası oluşturmasına yönelik olduğunu söyledi.

Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de toplamda üç çalıştay gerçekleştireceklerini anlatan Bayrak, şu an hem Orta Karadeniz Bölgesi NEET Toplantısı'nın açılış programını hem de çalıştayını yaptıklarını kaydetti.

Bayrak, bu programa Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'dan 26 gencin katıldığını belirterek, "Gençlik politikası üzerine NEET'lerle alakalı, onların sorunları, ihtiyaçları, çözüm önerileri, kanaat önderlerinden, kurum temsilcilerinden beklentileriyle alakalı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Projenin koordinatörü Ordu Gençlik Merkezi olarak biziz. Ortaklarımız Bolu Gençlik Merkezi ve Trabzon Gençlik Spor Kulübü Derneği." dedi.

Proje koordinatörlerinden Aslı Çelik ise NEET'in, ne istihdamda ne eğitimde yer alan gençler anlamına geldiğini aktardı.

Yerel gençlik politikaları oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Oluşturduğumuz yerel gençlik politikalarıyla da karar alıcılarla bir araya geleceğiz. Gençlerin, aslında karar alıcılarla bir araya gelip kendi sorunlarını, kendi çözümlerini bulmalarını amaçlayacağız. Şu ana kadar yerel gençlik politikası oluşturma yolunda ilerledik. Az sonra gençlerimiz karar alıcılarla bir araya gelecek. Daha sonrasında ise gençlerden yerel gençlik politika reformları oluşturmasını hedefleyeceğiz. Sonrasında da bu reformların hayata geçmesi için hem bireysel hem proje olarak adımlar atacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Bölgesi Altınordu Karadeniz Gençlik Ordu Politika Güncel Haberler

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