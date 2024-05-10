Ünye'de Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganıyla organize edilen program kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda, özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin hazırladığı serginin açılışı yapıldı.

Kaymakam Ayhan Işık, Engelliler Haftası'nı tebrik ederek, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise hem farkındalık oluşması hem de engelli bireylerin günlerinin kutlanması amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Tavlı, yerel yönetimler olarak engelli bireylerin hayat standartlarını iyileştirmek adına çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz de bir toplumun ilerleyebilmesi için bütün fertlerinin eğitimin içerisinde yer alması gerektiğini vurguladı.