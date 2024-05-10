Üye Girişi
Haberler

Ünye'de Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen program kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi ve özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin hazırladığı serginin açılışı yapıldı. Programa katılan yetkililer, engelli bireylerin hayat standartlarını iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganıyla organize edilen program kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda, özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin hazırladığı serginin açılışı yapıldı.

Kaymakam Ayhan Işık, Engelliler Haftası'nı tebrik ederek, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise hem farkındalık oluşması hem de engelli bireylerin günlerinin kutlanması amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Tavlı, yerel yönetimler olarak engelli bireylerin hayat standartlarını iyileştirmek adına çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz de bir toplumun ilerleyebilmesi için bütün fertlerinin eğitimin içerisinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Haftası Ordu Ünye Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

TAM ATM nedir, ücretsiz mi? TAM ATM'de hangi bankalar var, özel bankalar var mı? 12 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Mayıs burç yorumları nedir? Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 11 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Galatasaray kombineleri bitti mi? 2024-2025 sezonu kombine satışları devam ediyor mu? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2. eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs Cuma Survivor potaya kim gitti? Survivor kim kazandı? 10 Mayıs Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Nafile Namazları Camide mi Yoksa Evde mi Kılmak Daha Faziletlidir? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 10 Mayıs Cuma 2024? Survivor CANLI izle! 10 Mayıs Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı?
Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız

Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title