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Ordu'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

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Altınordu ilçesinde yaşanan silahlı kavgada, Oktay K. tarafından bacağından vurulan Mutlu A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumu ise bilinmiyor.

Ordu'da yaşanan silahlı kavgada bacağından vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki teleferik otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay K. ve Mutlu A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Oktay K., silahıyla diğer şahsa 2 el ateş etti. Bacağından vurulan Mutlu A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altınordu Kavga Ordu Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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