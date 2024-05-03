Ordu'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Ordu'da yaşanan silahlı kavgada bacağından vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki teleferik otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay K. ve Mutlu A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Oktay K., silahıyla diğer şahsa 2 el ateş etti. Bacağından vurulan Mutlu A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU