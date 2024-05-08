Ünye'de 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında 11 sanık beraat etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında 11 sanık beraat etti. Aile, bu süreçte kızlarının psikolojik destek aldığını belirerek, mahkemenin kararına tepki gösterdi.

2022 yılında o dönem 12 yaşında olan S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismar iddiası üzerine 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 yıl süren mahkeme sonucunda sanıkların tümü beraat etti.

"Karar bizi bir kez daha yıktı"

Duruma tepki gösteren aile, olayın mahkemeye taşınması ile başlayan süreçte kızlarının psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Hastaneden alınan raporlar doğrultusunda kızlarının cinsel istismara uğramasına ve bu raporların mahkemeye sunulmasına rağmen beraat kararının kendilerini adeta yıktığını ifade eden baba İsmet A., "Sanıkların da vermiş olduğu beyanatlara rağmen mahkeme 'yeterli delil yok' diyerek, 2-3 mahkeme sonucunda tahliye kararı vermesi bizleri derinden üzdü. Hastanenin vermiş olduğu rapor ve sanıkların 'Biz onun yaşının küçük olduğunu bilmiyorduk' ifadelerine rağmen beraat kararı çıkması bizleri bir kez daha yıkmıştır. Kızımla 2-3 yıl öncesinden tanışan ve kızımı korkutan, daha sonra başkaları ile tanıştıran kişi askeriyeye dahil oldu. Olay mahkemeye taşınınca da kendi telefonunu parçalayıp, delilleri yok edip, mahkemeye sunması bile olayın doğruluğunu ispatlamasına rağmen mahkemenin berat vermesi bizleri yıktı" dedi.

"Adalet tecelli etmedi"

Kızlarını bu olayın etkisinden kurtarmak için çok çaba sarf ettiklerini kaydeden anne Fatma A. ise, "Psikiyatri tedavisi alan kızım zaman zaman intihar etmeye bile yeltendi. Onun tedavisi için ağır ilaçlar kullanıyor. Onu bu durumdan kurtarmak için çok çaba sarf ediyoruz. Ancak mahkemenin kararı ve onların dışarıda gezmesi, başka çocuklar mağdur olmasın istiyoruz ama adalet tecelli etmedi" diye konuştu

"Arkadaş kurbanı oldum"

Cinsel istismara uğrayan S.A. (15), arkadaş kurbanı olduğunu söyleyerek, "Benim gibi tuzağa düşmesinler istiyorum. Beni korkuttular. Kimse ailesinden korkmasın, asıl tehdit eden kişilerden korkun. Emniyete veya ailelerinize anlatın ki üzerinizdeki baskıdan kurtulun ve bir an önce bu arkadaş çevresinden uzaklaşın. Ben zaten yıkılmıştım, mahkemenin kararı yaşama sevincime bir darbe daha vurdu" şeklinde konuştu. - ORDU