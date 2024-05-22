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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Ordu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Altınordu ve Perşembe ilçelerinde yapılan aramalarda 38 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram bonzai, 5 gram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan C.D. ve U.K. tutuklandı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında yürütülen operasyon kapsamında Altınordu ve Perşembe ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Şüphelilerin adreslerinde 38 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram bonzai, 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.D. (25) ile U.K. (30) jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Altınordu Perşembe Ordu 3.Sayfa Güncel Haberler

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