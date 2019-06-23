YSK Başkanı Güven: "Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir."
YSK Başkanı Güven: "Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir.
YSK Başkanı Güven: "Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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