YSK Başkanı Güven: "Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir."

YSK Başkanı Güven: "Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir."

YSK Başkanı Güven: "Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir.

YSK Başkanı Güven:

YSK Başkanı Güven: "Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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