YSK Başkanı Ahmet Yener: 'Oy verme sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı'

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işleminin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, oy verme sürecinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır" dedi.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işleminin sona ermesinin ardından kısa bir değerlendirmede bulundu. Oy verme sürecinin sona erdiğini ifade eden Yener, bu süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Yener, şunları kaydetti:

"Bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır. Süreç içerisinde kurulumuza getirilen itirazlarda değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli olan personelimize il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize sandıklarda görev alan tüm görevlilere ve bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize ve süreci baştan beri bizimle birlikte takip eden siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimlerin Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar."

Yayım yasağı hakkında da konuşan Yener, kurulun toplanarak bu konuyu görüşeceğini söyledi. - ANKARA