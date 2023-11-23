Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti
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Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti. Arat, YSK Başkanı Yener ile görüşerek başarı dileğinde bulundu.
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Arat, Ankara'daki ziyaretleri kapsamında YSK Başkanı Yener ile görüştü.
YSK'de gerçekleşen ziyarette Yener, Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat'a başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA / Spor