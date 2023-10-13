Libya Ulusal Seçimler Komisyonu Başkanı es-Sayih ve YSK Başkanı Yener'den Anıtkabir'e ziyaret

Libya Ulusal Seçimler Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ve beraberindeki heyet, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Libya Ulusal Seçimler Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ve beraberindeki heyet, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yener, es-Sayih ve beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Yener'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yener, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

YSK başkanı Yener, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyet'imizin Aziz Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Bugün zatıalinizin mücadelelerle ve başarılarla dolu askeri kariyerinin önemli safhalarından birini teşkil eden Libya'nın Ulusal Seçimler Yüksek Komisyonu Başkanı ve meslektaşlarım ile manevi huzurunuzdayız. Milletimizin bağımsızlık sürecini belirleyen stratejik kararların alındığı Milli Mücadele'nin karargahı olan Ankara'nın, Türkiye Devleti'nin başkenti kabul edilişinin yüzüncü yıl dönümünü kutluyoruz. Milli iradeyi egemen kılmanın en önemli aracı olan seçimlerin, adil, şeffaf ve güvenilir şekilde yürütülmesini temin etmek için demokratik değerlere yürekten bağlı ve sadık kalarak bunları koruma azim ve kararlılığı içindeyiz. Ülkemizin demokrasi yolunda daha da ilerlemesi, aziz milletimizin huzur ve refahı için gösterdiğin hedefe doğru durmaksızın yol almaktayız.

İlanının yüzüncü yılını kutladığımız bu günlerde Cumhuriyet'imizin kurulması, yücelmesi ve Türkiye'nin bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm devlet adamlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhunuz şad olsun."