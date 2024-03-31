YSK Başkanı: Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurt genelinde oy kullanma işlemlerinin sorunsuz biçimde devam ettiğini söyledi. Ysk Başkanı, "Tüm il ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgi aldım. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor" dedi.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, sabah erken saatlerde geldiği kurul binasından oyunu kullanmak üzere ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yener, saat 09.30 itibariyle yurt genelinde oy kullanma işlemleriyle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisini verdi. YSK Başkanı şunları söyledi: "Tüm il ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgi aldım. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah günün sonunda da sorunsuz olarak oy verme işlemleri tamamlanır, sayım işlemlerine geçeriz."