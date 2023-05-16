YSK Başkanı Yener'den yurt dışında oy verme sürelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme süresinin 20-24 Mayıs tarihleri olarak belirlendiğini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme süresinin 20-24 Mayıs tarihleri olarak belirlendiğini bildirdi.

Kurul'un 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışmalarına devam ettiğini belirten Yener, yurt dışı temsilciliklerde oy verme sürelerine ilişkin çeşitli açıklamaların gündeme geldiğini söyledi.

YSK'nin, siyasi partilerin sürelere ilişkin verdikleri dilekçeleri dikkate alarak Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları ile gerekli teması sağladığını kaydeden Yener, "Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerimizin de ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirilerek, 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Seçimi için ikinci tur oylamasının Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanacağını, partilerin taleplerinin mümkün olduğunca karşılanmaya çalışıldığını ifade eden Ahmet Yener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürenin kısalığı ve acilen karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme günleriyle ilgili, Dışişleri Bakanlığının ve siyasi partiler temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmeler, ikinci oylama süreci içerisinde de siyasi parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığımızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır."