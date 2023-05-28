YSK Başkanı Ahmet Yener: Saat 18.15 İtibari ile Basın Mensuplarımızın, Haber Ajanslarımızın Yayın ve Veri Girişine İzin Verilmiştir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim yasaklarının kalktığına ilişkin açıklama yaparak, saat 18.15 itibari ile basın mensuplarının, haber ajanslarının yayın ve veri girişine izin verildiğini duyurdu. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının temsilcileriyle de verilerin paylaşıldığı belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Saat 18.15 itibari ile basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir" dedi.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, seçim yasaklarının kalktığına ilişkin açıklama yaptı. Yener, şunları söyledi:

Şu an için YSK herhangi bir açıklama yapmadan veri paylaşılmasının hoş olmadığını öncelikle belirtmek isterim. YSK'mız az önceki beyanatımızda belirttiğimiz gibi yayın yasağının ne zaman kalkacağı konusunda toplanmıştır. Saat 18.15 itibari ile basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimizde de veri girişleri devam etmekte olup, herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi partilerimizden ve Cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileriyle de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır.