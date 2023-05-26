AGİT Heyeti Yüksek Seçim Kurulunu Ziyaret Etti

AGİT Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Farah Karimi ve beraberindeki heyet seçim gözlem misyonu kapsamında, Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti. Gelen heyeti, YSK Başkanı Ahmet Yener ağırladı. Heyet ve Başkan Yener basına kapalı olarak yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Avrupa Güvenlik ve İş Biriliği Teşkilatından Yüksek Seçim Kuruluna ziyaret

ANKARA - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından bir heyet Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti.

AGİT Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Farah Karimi ve beraberindeki heyet seçim gözlem misyonu kapsamında, Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti. Gelen heyeti, YSK Başkanı Ahmet Yener ağırladı. Heyet ve Başkan Yener basına kapalı olarak yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.