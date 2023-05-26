Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

AGİT Heyeti Yüksek Seçim Kurulunu Ziyaret Etti

Politika Haberleri

AGİT Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Farah Karimi ve beraberindeki heyet seçim gözlem misyonu kapsamında, Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti. Gelen heyeti, YSK Başkanı Ahmet Yener ağırladı. Heyet ve Başkan Yener basına kapalı olarak yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Avrupa Güvenlik ve İş Biriliği Teşkilatından Yüksek Seçim Kuruluna ziyaret

ANKARA - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından bir heyet Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti.

AGİT Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Farah Karimi ve beraberindeki heyet seçim gözlem misyonu kapsamında, Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti. Gelen heyeti, YSK Başkanı Ahmet Yener ağırladı. Heyet ve Başkan Yener basına kapalı olarak yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Politika

Ahmet Yener YSK Başkanı Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title