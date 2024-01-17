YSK Başkanı Ahmet Yener, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yener, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Oylamaya, "Deprem: Umut" kategorisiyle başlayan Yener, hayata tutunuşu ve başlangıcı ifade ettiğini belirterek Aytuğ Can Sencar'ın imzasını taşıyan "Depremin Umudu" başlıklı fotoğrafı seçti.

Yener, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bombalar Altında" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Çevre- Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk Kıblede Namaz" isimli fotoğrafını oylayan Yener'in tercihi, "Haber" kategorisinde Joedson Alves'in "İsyan", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" başlıklı fotoğrafları oldu.

Başkan Yener, oylamanın ardından AA'nın geleneksel hale gelen fotoğraf seçkisinde oldukça güzel fotoğrafların yer aldığını ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Yener, özellikle "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde savaşın, yıkımın ve acının ne kadar korkunç olduğunun gözler önüne serilmesi nedeniyle yüreği yanarak tercihte bulunduğunu ifade etti.