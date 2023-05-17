YSK Başkanı Yener: 'Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Sosyal medyada paylaşılan görsellerin Yüksek Seçim Kurulu ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir" dedi.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinin ardından sosyal medyada yer alan tutanakların YSK sistemine yanlış girildiği iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Sürecin tamamında siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğunu hatırlatan Yener, sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bunlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Seçim sürecinin başından sonuna kadar siyasi parti temsilcilerinin bulunduğunu ve tüm süreçler hakkında partilerin bilgilendirildiğinin altını çizen Yener, "Değerli basın mensuplarımız 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 298 sayılı, 6271 sayılı ve 2839 sayılı yasa uyarınca seçim takviminin başlangıcından seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmektedir. Bu süreçte seçmen listelerinin kesinleştirilmesi işlemlerinin tüm aşamaları siyasi partilerimizce Support üzerinden paylaşılmıştır. Seçim sürecinde sandık kurullarımız, kamu görevlisi bir başkan, kamu görevlisi bir üye ve yasal düzenleme uyarınca 5 siyasi partili üye olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları bu kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. Sandık sonuç tutanağının bir sureti, ilgili siyasi parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine ve siyasi partilerin müşahitlerine verilmiştir. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci de aynı yasal düzenlemeler uyarınca siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. İlgili mevzuat uyarınca sandık kurullarının yapmış olduğu işlemlere karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak olan itiraz ve şikayet süreleri de kanunda ve seçim takviminde belirtilmiştir. Bu kurullarda da yasa uyarınca siyasi partilerimizin temsilcileri yer almakta ve kurullarımız onların katılımıyla karar almaktadır. Bu kurulların vermiş olduğu kararlara karşı da Yüksek Seçim Kuruluna tarafların itiraz hakkı bulunmakta olup, Yüksek Seçim Kurulunda yasa uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcisi de katılmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu önde gelen bu itirazları yasanın öngördüğü süre içerisinde görüşüp sonuçlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir"

Sosyal medyada ortaya çıkan yanlış veri girildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Yener, "Yüksek Seçim Kurulumuz seçim sürecinde tüm verileri anbean Support üzerinden siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin Yüksek Seçim Kurulu ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır" diye konuştu.

"Herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları yasal olarak mümkündür"

Yurt dışı oylarına ilişkin de Yener, "Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerimizin yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları yasal olarak mümkündür. Bu nedenle herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı gözüken seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur. Yüksek Seçim Kurulumuz teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirmiş olup, kesin sonuçların açıklanmasından sonra da sonuçlar kurulumuzun internet sitesinde tüm kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi. - ANKARA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023