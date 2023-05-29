Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

YSK Başkanı Yener: "Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları bugün ya da yarın açıklanır"

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevaplayan Yener, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim." ifadelerini kullandı.