Ysk Başkanı Yener: 'İlk Tur Oylamada Yurt Dışındaki Oy Verme Gün ve Saatleriyle İlgili Partilerin Talepleri Göz Önüne Alınarak Düzeltmeler...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “İkinci tur oylaması, 15 günlük bir süreç. Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanan bir süreç. Bu nedenle sürenin kısalığı ve acil karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurtdışındaki temsilciliklerde de oy verme gün ve saatleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’nın ve siyasi parti temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmeler, ikinci tur oylama süreci içerisinde de siyasi parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığımızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır” açıklamasını yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "İkinci tur oylaması, 15 günlük bir süreç. Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanan bir süreç. Bu nedenle sürenin kısalığı ve acil karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurtdışındaki temsilciliklerde de oy verme gün ve saatleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve siyasi parti temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmeler, ikinci tur oylama süreci içerisinde de siyasi parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığımızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır" açıklamasını yaptı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması seçim süreci ve yurt dışı seçmenlerin oy kullanma günlerine ilişkin alınan kararlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Yener, şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığı'nın ve Kurulumuzda temsilcisi bulunan siyasi partilerimizden Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak vermiş olduğu dilekçeyi ayrıca Avustralya Sydney'de Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin vermiş olduğu ortak dilekçeyi dikkat almış; Dışişleri Bakanlığı'yla, Türk Havayolları'yla gerekli iletişimlerini kurmuş ve ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerimizin de ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirilerek 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir.

İkinci tur oylaması, 15 günlük bir süreç. Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanan bir süreç. Bu nedenle sürenin kısalığı ve acil karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurtdışındaki temsilciliklerde de oy verme gün ve saatleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve siyasi parti temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmeler, ikinci tur oylama süreci içerisinde de siyasi parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığı'mızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır."