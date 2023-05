YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama: 26 milyon 781 bin 551 oy sayıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 19.25'te yaptığı açıklamada; "An itibariyle 26 milyon 781 bin 551 oy sayılmış olup; geçerli oy 26 milyon 412 bin 590, geçersiz oy ise 368 bin 961'dir. Şu anda oyların yüzde 54.60'ı sayılmış vaziyettedir. Veri girişimiz devam etmektedir" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oy verme işlemlerinin saat 19.25 itibarıyla tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Yener, şunları söyledi:

"An itibariyle 26 milyon 781 bin 551 oy sayılmış olup; geçerli oy 26 milyon 412 bin 590, geçersiz oy ise 368 bin 961'dir. Şu anda oyların yüzde 54.60'ı sayılmış vaziyettedir. Veri girişimiz devam etmektedir. Veri girişimiz, önceki beyanatımızda belirttiğimiz gibi siyasi partilerimize de an be an paylaşılmaktadır."

Adayların oy oranına ilişkin ise Yener, şunu kaydetti:

"Şu an itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 54.47, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.53 oy oranına sahiptir."