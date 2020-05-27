Yozgat'ta 14 yaş ve altı çocukların halı sahada futbol keyfi
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Yozgat'ta 14 yaş ve altı çocukların halı sahada futbol keyfi

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, getirilen serbestlik kapsamında halı sahada futbol oynamanın keyfini çıkardı.

Yozgat'ta 14 yaş ve altı çocukların halı sahada futbol keyfi
27.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:07

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, getirilen serbestlik kapsamında halı sahada futbol oynamanın keyfini çıkardı.

Yozgat'ta saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, kendileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan halı sahaya koştu.

Uzun bir aradan sonra arkadaşlarıyla buluşan çocuklar futbol oynayıp gönüllerince eğlendi.

Emirhan Kapusuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma iznin verilmesiyle arkadaşlarıyla buluşup halı sahaya geldiklerini belirterek, "Daha önce Gençlik ve Spor Bakanımız bu sahada bizimle maç yapacağı sözünü vermişti. Biz iddialıyız çok iyi hazırlandık, koronavirüs bittiğinde bakanımızı bekliyoruz." dedi.

Ahmet Emin Bozkurt da sürekli evde olduklarını, izin verilince de halı sahada futbol oynadıklarını söyledi.

Alperen Emir Erkoç ise izin günlerinde arkadaşlarıyla sahada buluştuklarını ifade ederek, "Futbol oynadık çok eğlendik. Gençlik ve Spor Bakanımızın da bize sözü vardı. Bakanımızla da oynamak istiyoruz, bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansının, Yozgat'ta bir grup çocuğun, evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynamasını haber yapması üzerine harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yozgat Belediyesi, minikler için halı saha yapmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından karşılıklı maç yapmak için çocuklara söz vermişti.

Çocuklar sokakları şenlendirdi

Öte yandan aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kentpark ve Spor Vadisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bazı çocuklar bisiklete binip, salıncakta sallanırken kimisi de çimlerde koşup eğlendi.

Çocuklarını parka getiren Sedat Salman, çocukları eğlenmeleri için dışarı çıkarttıklarını anlattı.

Annesiyle parka gelen Ceylin Kızılay da "Çok mutluyum çünkü evde çok sıkılıyorduk, virüs yüzünden hiçbir yere çıkamıyorduk ama şimdi çıktık. Bu yüzden çok mutluyum. Bu izinler haftada iki gün olursa çok daha güzel olur." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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