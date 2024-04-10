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Yozgat'ta Bayram Namazı Kılındı

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On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından Yozgat'ta vatandaşlar camilerde bir araya gelerek bayram namazını kıldı.

Yozgat'ta yüzlerce vatandaş, bayram namazı için Çapanoğlu Büyük Cami'nin yolunu tuttu. Camide bir araya gelen vatandaşlar, imam eşliğinde yılın ilk bayram namazını kıldı. Namaz sonrası İsrail'in ağır saldırıları altında binlerce kişinin can verdiği Gazze için de dualar edildi.

Namazdan sonra okunan hutbe ve duaların ardından cami cemaati, saf halinde sıralanıp bir biriyle bayramlaştı.

Vatandaşlardan Kürşat Kayapınar, "Bugün tüm Müslüman aleminin bayram günü. Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'daki mazlum halka yapılan zulümler bizi üzüyor. İnşallah Rabbim bu bayramı vesile kılar da Müslüman kardeşlerimize sabırlar ihsan eyler. Zulüm altından kurtulmalarını nasip eder." dedi.

İslam aleminin bayramını kutlayan Recep Kunduz ise, "Ramazanımızı güzel bir şekilde eda ettik, şükürler olsun bayrama da ulaştık. Bizler de sılayı rahim yapacağız. Annelerle babalarla komşularla bütünleşmek lazım. Onlarla bayramlaşmak lazım." şeklinde konuştu.

Ramazan Güneşer de, "Ramazan-ı şerifimizi geçirdik ve Ramazan Bayramına da bizi ulaştıran Rabbime şükürler olsun. Ümmeti Muhammedin gönlü Gazze'de, rabbim bize bugün bayram sevinci yaşattı. Gazze'deki kardeşlerimize de inşallah bayram sevinci yaşatır. Bayramın fıtratına uygun bayramda akrabaları, dostları, büyükleri hatırlamak ziyaret etmek lazım. Onların ellerini öpüp hayır dualarını almak lazım." ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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