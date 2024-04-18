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Yozgat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Yozgat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Yozgat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Yozgat'ta deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Yozgat'ta deprem mi oldu? Bugün Yozgat'ta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Yozgat deprem ve AFAD Yozgat'ta deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Yozgat'ta deprem kaç şiddetinde oldu? Yozgat yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

YOZGAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9.97 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. AFAD, bugün saat 01.06'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 9.97 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. TOKAT Sulusaray'da saat 01:06:59'da 4.7 şiddetinde deprem oldu.

Büyüklük: 4.7 (MW)

Yer: Sulusaray (Tokat)

Tarih: (TS) 17/04/2024 22:06:59

Enlem: 40.0561

Boylam: 35.9775

Derinlik: 9.97 (KM)

Yozgat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Yozgat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Yozgat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Yozgat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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