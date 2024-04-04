Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi göz altına alındı. Zanlıların, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan arama neticesinde 80 uyuşturucu hap, 3,27 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheli şahısların Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, biri ev hapsi ile cezalandırıldı. - YOZGAT