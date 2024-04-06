Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Akdağmadeni ilçesinde meydana geldi. C.T. (55) yönetimindeki 06 Z 3268 plakalı Peugeot marka otomobil, Sivas- Yozgat karayolu Pazarcık köyü yakınlarında takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri geldi.
Kazada otomobildeki M.T. (54) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ile E.S. (34) olay yerine gelen ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - YOZGAT