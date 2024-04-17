Yozgat'ta yerli nohut tohum çeşitlerinin deneme ekimi gerçekleştirildi
Yozgat'ta, yerli nohut tohum çeşitlerinin deneme ekimi gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yazılı açıklamasında, bakanlığın tarımsal araştırma enstitülerince geliştirilen ve tescili yapılan yerli 9 çeşit nohut tohumunun deneme ekiminin yapıldığını belirtti.
Yozgat'ın yemeklik dane baklagiller üretiminde ülke çapında önemli bir üretim alanı olduğunu ve en çok nohut ekildiğini aktaran Özkaya, şunları kaydetti:
"Tarımsal araştırma enstitülerince geliştirilen ve tescili yapılan 'Atabay', 'Tunç', 'Karlı', 'Çiftçi', 'Nihatbey', 'Bayrak', 'Caner', 'Sezgin' ve 'İnci' çeşitlerinin 6 köyümüzde deneme ekimi yapıldı. Amacımız, bakanlığımız araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize göstererek tanıtmak, kullanımını ve verimi artırmaktır."