Yozgat'ta, yerli nohut tohum çeşitlerinin deneme ekimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yazılı açıklamasında, bakanlığın tarımsal araştırma enstitülerince geliştirilen ve tescili yapılan yerli 9 çeşit nohut tohumunun deneme ekiminin yapıldığını belirtti.

Yozgat'ın yemeklik dane baklagiller üretiminde ülke çapında önemli bir üretim alanı olduğunu ve en çok nohut ekildiğini aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Tarımsal araştırma enstitülerince geliştirilen ve tescili yapılan 'Atabay', 'Tunç', 'Karlı', 'Çiftçi', 'Nihatbey', 'Bayrak', 'Caner', 'Sezgin' ve 'İnci' çeşitlerinin 6 köyümüzde deneme ekimi yapıldı. Amacımız, bakanlığımız araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize göstererek tanıtmak, kullanımını ve verimi artırmaktır."