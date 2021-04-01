Yeni Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2021 zamlı sigara fiyatları kaç tl oldu? 1 Nisan 2021 güncel sigara fiyatları listesi!

Sigaraya zam geldi. Güncel zamlı sigara fiyatları merak edildi. Peki 1 Nisan 2021 güncel sigara fiyatları listesi nedir? Güncel sigara fiyatları kaç tl? Son yapılan zamma göre en çok zam hangi sigaraya geldi? İşte tüm sigara markaları ve güncel fiyatları haberimizde...

Sigaraya bugünden geçerli olmak üzere zam geldi. Sigaraya yapılan zammın ardından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Dünkü zam haberine göre birçok sigara markasının güncel fiyatları açıklandı. Peki hangi sigaraya kaç tl zam geldi? Yeni sigara fiyatları ne kadar? Yeni Sigara fiyatları kaç tl oldu? 2021 zamlı sigara fiyatları kaç tl oldu? 1 Nisan 2021 güncel sigara fiyatları listesi!

HANGİ SİGARAYA KAÇ TL ZAM YAPILDI?

British American Tobacco bünyesinde bulunan Tekel ürünlerine yarından itibaren geçerli olmak üzere 0,5 tl (50 kuruş) zam yapıldı. Tekel ürünlerinde Kent, Kent D Range ve Kent Slims fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı. Yeni fiyat listesine göre Kent White Blue 15 TL'den 16 TL'ye, Tekel 2000 ve 2001 ise 14 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

GÜNCEL 2021 SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 15 ₺

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 ₺

Winston: 16 ₺

Camel Slender: 14,5 ₺

Camel Rework: 15 ₺

Camel: 15 ₺

Monte Carlo Slender: 14 ₺

Monte Carlo: 14,5 ₺

LD: 14 ₺

Marlboro Edge: 16 ₺

Marlboro Touch: 17 ₺

Marlboro: 18 ₺

Parliament: 18,50 ₺

Parliament Midnight Blue: 17,50 ₺

Muratti: 16 ₺

Muratti Blu: 15 ₺

Lark: 15 ₺

Chesterfield: 14,50 ₺

Chesterfield Mode: 14 ₺

L&M: 14,00 ₺

Kent: 15 ₺

Kent D-Range: 15 ₺

Kent Swicth: 16 ₺

Kent N-Range: 18 ₺

Rothmans: 14 ₺

Viceroy: 14,50 ₺

Pall Mall: 14,50 ₺

Tekel 2000: 14 ₺

Tekel 2001: 14 ₺

Samsun: 14 ₺

Samsun 216: 14 ₺

Maltepe: 14 ₺

Medley: 12,5 ₺

Sigara sağlığa zararlıdır!

SİGARANIN ZARARLARI NELER?

4 SAAT DUMANA MARUZ KALMAK 10 SİGARA İÇMEKLE AYNI

Sigara içmeyen ancak sürekli sigara içilen ortamda bulunan kişiler dört bine yakın kimyasal maddeye maruz kalıyor. Sigara içilen bir yerde dört saat kalan biri 10 adet sigara içmiş kadar zarar görüyor.

ÇOCUKLAR NEFESSİZ KALIYOR

Akciğerleri tam gelişmemiş olan çocukların yetişkinlerden çok daha hızlı nefes alıp veriyor. Sigara içilen yerlerde en çok çocuklar nefessiz kalıyor. Çocuklarda görülen kanserin yüzde 15'ine sigara içen baba neden olurken, sigara kullanan anne adaylarının bebeklerinde yüzde 10-15 eksik kilo ya da zeka geriliği görülüyor.

AKCİĞER KANSERLERİNİN YÜZDE 90'I SİGARADAN

Sigara, solunum yollarındaki koruyucu yapıyı bozarak akciğerleri tüm risklere açık hale getiriyor. Akciğer kanserlerinin yüzde 90'ına sigara neden oluyor. Sigara kalbin oksijen tüketimini artırırken damarlarda büzülmelere neden oluyor. Damar sertliği ve koroner arter hastalığı sigaranın tetiklediği başlıca hastalıklar arasında."Sigaranın bedene verdiği zararın 15 yılda atıldığını söyleyen Dr. Ertürk, sigarayı bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen değişimlerle ilgili şunları sıraladı:20 dakika sonra: Tansiyon ve nabız normal düzeye iner.8 saat sonra: Kandaki oksijen düzeyi normale yaklaşır.24 saat sonra: Kalp enfarktüsü tehlikesi azalmaya başlar.48 saat sonra: Sinir uçları kendini yenilemeye başlar,2 hafta -3 ay arası: Dolaşım dengesi düzelir, yürümek daha kolaylaşır. Akciğer fonksiyonu yüzde 30 oranında iyileşir.1-9 ay: Öksürük krizleri, yorgunluk, bitkinlik ve kısa kısa nefes almalar azalır. Akciğer bir ölçüde temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi de çok azdır,1 yıl sonra: Koroner kalp hastalığı risk yüzde 30 azalır.5 yıl sonra: Akciğer kanseri ve kalp enfarktüsü riski yüzde 30 azalır, nefes ve yemek borusu ile mesane kanseri riski yüzde 50 azalır.10 yıl sonra: Akciğer kanseri yüzde 50-100 oranında azalır.15 yıl sonra: Koroner kalp hastalığı riski hemen hemen sigara içmeyenler kadar olur.

SİGARA SAĞLIĞA ZARARLIDIR!

Kendinizi düşünmüyorsanız yanınızdakini düşünün. Sigara sizi öldürmese de sevdiklerinizi öldürür...