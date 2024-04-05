BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu

31 Mart Pazar günü düzenlenen yerel seçimlerin ardından sigaraya zam geleceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. 4 ve 5 Nisan tarihlerinde 2 sigara grubuna gelen zamların ardından BAT sigara grubuna da 6-8 TL arasında zam geldi.

3 SİGARA GRUBUNA ZAM GELMİŞ OLDU

4 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere JTI grubu sigaralara, 5 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere PM grubu sigaralara zam geldi.

BAT GRUBUNA DA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubuna ise 6 Nisan 2024 tarihinden itibaren zam geleceğini duyurdu. Böylece BAT grubunun en ucuz sigarası 60 TL, en pahalı sigarası ise 72 TL oldu.

PM VE JTİ GRUBUNDA FİYATLAR

P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam gelirken, grubun en ucuz sigarası 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükseldi. Fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi. Hatırlanacağı üzere dün de J.T.İ. grubu sigaralara 9 liralık dev bir zam gelmiş, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 58 lira olmuştu.

AKCİĞER KANSERİNİN EN YAYGIN SEBEPLERİNDEN BİRİ

Öte yandan; sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.