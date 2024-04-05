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BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu

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31 Mart Pazar günü düzenlenen yerel seçimlerin ardından sigaraya zam geleceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. 4 ve 5 Nisan tarihlerinde 2 sigara grubuna gelen zamların ardından BAT sigara grubuna da 6-8 TL arasında zam geldi.

3 SİGARA GRUBUNA ZAM GELMİŞ OLDU

4 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere JTI grubu sigaralara, 5 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere PM grubu sigaralara zam geldi.

BAT GRUBUNA DA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubuna ise 6 Nisan 2024 tarihinden itibaren zam geleceğini duyurdu. Böylece BAT grubunun en ucuz sigarası 60 TL, en pahalı sigarası ise 72 TL oldu.

PM VE JTİ GRUBUNDA FİYATLAR

P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam gelirken, grubun en ucuz sigarası 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükseldi. Fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi. Hatırlanacağı üzere dün de J.T.İ. grubu sigaralara 9 liralık dev bir zam gelmiş, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 58 lira olmuştu.

AKCİĞER KANSERİNİN EN YAYGIN SEBEPLERİNDEN BİRİ

Öte yandan; sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Zam 3.Sayfa Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Vatan:

?????? para lazim vergi bu sigara yuzunden oy vermeyecez net...

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Oğuzhan Y:

Sigara içenler zaten mağdur,kanser riski taşıyorlar,sizde sigaraya 13 kat vergi koyanları protesto edin. 5TL ye mal edilen sigara 68 TL ye satılır mı

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