Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 347 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 347 bin 340 makaron filtreli sigara kağıdı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde polis ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 6 adrese operasyon düzenledin.

Operasyonda 347 bin 340 makaron, 964 kilogram tütün, 30 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ile 20 kulaklık ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ