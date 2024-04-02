Diyarbakır'da 67 Kaçakçılık Operasyonunda 6 Tutuklama

Diyarbakır'da, son bir ayda gerçekleştirilen 67 ayrı kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, çok sayıda kaçak sigara, telefon ve tarihi sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde mart ayında kaçakçılara yönelik 67 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 10 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 21 adet şarjör, 394 adet fişek, 40 adet silah malzemesi, 2 bin 780 paket sigara, 148 kilogram nargile tütünü, 26 adet kaçak cep telefonu, 408 adet kaçak cep telefonu aksesuarları, 38 adet kaçak ev eşyaları, 231 adet tarihi eser-sikke, 42 adet elektronik cihaz, 208 adet muhtelif cihaz parçaları, 2 adet bankamatik kartı, 1 adet bilgisayar, 4 adet çek-senet, 23 adet belge-evrak ele geçirildi.

Farklı noktalarda ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanıp gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR