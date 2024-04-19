Samsun'da Kaçak Tütün Mamulleri Ele Geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. İş yerinde yapılan kontrolde elektronik sigara, elektronik sigara likidi, doldurulmuş makaron ve kıyılmış tütün bulundu.
Samsun'da polis tarafından kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Orta Mahalle'de 2 ortaokul öğrencisine elektronik sigara sattığı tespit edilen A.Ö.'ye ait iş yerinde yaptıkları kontrolde 1 adet elektronik sigara, 4 adet elektronik sigara likidi, 9 bin 140 adet doldurulmuş makaron ve bin 836 gram kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili A.Ö. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN