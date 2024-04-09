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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 0,31 gram esrar, gümrük kaçağı 5 bin 454 paket sigara, 165 puro, 24 elektronik sigara, 15 termos, akıllı saat ve kablosuz kulaklık, 11 cep telefonu ile 4 kilogram çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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