Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Kaçakçılık Operasyonu: Bandrolsüz Makaron ve Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet güçleri tarafından 2 iş yeri ve bir araçta yapılan aramada çok sayıda bandrolsüz boş makaron, elektronik sigara, gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar KOM Büro Amirliğince kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, M.P. (55) isimli şahsa ait araçta yapılan aramalarda: 130 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Ayrıca R.K. (41) ve E.Y. (25) isimli şahısların işyerinde yapılan aramada 53 adet elektronik sigara, 3 bin 560 adet sarılmış sigara, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahısla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akhisar Manisa Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada otobüs görmek ne anlama geliyor? Rüyada otobüs kazası görmek, Rüyada beyaz, renkli, kırmızı otobüs görmek nedir? Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal kaç yaşında öldü ve nereli? Yaşar Kemal'in hayatı ve biyografisi! 28 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Fenerbahçe ligden çekilecek mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! Fil Suresi Okunuşu ve Arapça Yazılışı! 'Elemterakeyfe' ile Başlayan Fil Suresi Türkçe Meali Nedir, Tefsiri Nedir? Fil Suresi Konusu! İhlas Suresi Arapça Yazılışı ve Okunuşu! 'Gulhüvallahüehad' ile Başlayan İhlas Suresi Türkçe Meali ve Tefsiri Nedir? Şems-i Tebrizi sözleri! En güzel Şems-i Tebrîzî sözleri nelerdir? Şems-i Tebrîzî aşk sözleri, Şems-i Tebrîzî manevi sözler Rüyada evi su basması ne anlama gelir? Rüyada evi su basmış halde görmek nedir? Rüyada evin temiz su bastığını görmek ne demek? Rüyada evi dağınık görmek ne anlama gelir? Rüyada dağınık ev görmek neye işarettir? Rüyada dağınık ev nasıl yorumlanır? Rüyada bitlendiğini görmek nedir? Rüyada bitlenmek ne demek? Rüyada bitlenme hayırlı mı hayırsız rüya mı? Rüyada bitlenmiş birini görmek nedir? Nazar duası Arapça okunuşu yazılışı anlamı, nazar duası Türkçe okunuşu ve nazar duası okunuşu! Bebekler için nazar duası oku! Nazar duası dinle! Hal rüsumu nedir? Hangi alım satım işlemlerinden hal rüsumu alınmaz?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title