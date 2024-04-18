Samsun'da Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen kaçak alkol ve sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir suç örgütünün yurt dışından gemi ile kaçak alkol ve sigara getirttiği ve piyasa sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler S.İ, H.A, E.B. ve Y.K'nin ikamet ve araçlarında yaptığı aramada 77 litre kaçak içki, 13 litre el yapımı içki, 1216 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.