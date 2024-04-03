Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 9 TL zam geldi
31 Mart yerel seçimleri sonrası sigaraya büyük zam geldi. Zam haberini Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş duyurarak, bir sigara grubu markasına 9 TL zam geldiğini açıkladı.
SİGARAYA 9 TL ZAM GELDİ
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aybaş, "1-10 Nisan arası zam geleceğini duyurmuştum, 'Seçim sonrası 10 TL zam gelecek' diye. 9 TL zam geçişi oldu." ifadelerini kullandı.
"ZAMLAR DEVAM EDECEK"
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Aybaş, sigaraya yönelik zamların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.