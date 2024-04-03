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Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 9 TL zam geldi

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31 Mart yerel seçimleri sonrası sigaraya büyük zam geldi. Zam haberini Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş duyurarak, bir sigara grubu markasına 9 TL zam geldiğini açıkladı.

SİGARAYA 9 TL ZAM GELDİ

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aybaş, "1-10 Nisan arası zam geleceğini duyurmuştum, 'Seçim sonrası 10 TL zam gelecek' diye. 9 TL zam geçişi oldu." ifadelerini kullandı.

"ZAMLAR DEVAM EDECEK"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Aybaş, sigaraya yönelik zamların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (7)

mehmet samsama:

Fiyat arttıkça tiryaklik te artıyor

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3
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Engin Çalık:

100 TL zam yapın zannediyorsunuz ki vazgecicez hayır daha çok alicaz

29
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Nikolaus D.:

Oh ne güzel 9 az keşke bir paket sigara bir 70’lik rakı fiyatına olsada kimse içmese.

14
12
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Alaaddin Coşkun:

Seçimde harcanan paralar nereden çıkacak.millwrin bir sigarası var onuda içmeyin diyorlar.su okkalı zamları birde 10 bin tl alan emeklilwrin maaşlarına yapsanız.

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Birol akdağ:

Bu gün 3 Nisan ve akşam üzeri aldım zam yoktu öyle bir şey olsa hemen itelerdi zam geldi diye:?-?):?-?):?-?):?-?)

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Arda Yıldız:

Devletin zammı değil. Devletin zammı geldimi hepsine birden geliyor.

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Ahmet Akyel:

Milleti öyle bir hâle getirdilerki zam yapa yapa,âdeta aptallaştı,salaklaştı millet,vurdum duymaz oldu artık.

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