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Bir sigara grubuna daha zam yapıldı! En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu

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Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından bazı ürünlerde fiyat artışları yaşanacağı iddia edilmişti. Bu sabah itibarıyla bir sigara grubuna daha dev bir zam geldi.

GRUBUN EN UCUZ SİGARASI 60 TL OLDU

P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam gelirken, grubun en ucuz sigarası 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükseldi. Fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

DÜN 9 LİRALIK DEV BİR ZAM GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere dün de J.T.İ. grubu sigaralara 9 liralık dev bir zam gelmiş, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 58 lira olmuştu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

Ermis null:

zam yağıyor güzel ülkeme hayırlısı olsun

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haksız mıyım:

depremle ülkenin bir bölgesi yerle bir oldu. 100 milyar dolardan fazla zarar verdi. eyt için 150 katrilyon para çıktı bütçeden. bunlar gerçek rakamlar. bu kadar yükü emin olun iskandinav ülkeleri bile zor kaldırır ki nüfusları bile bizim depremden zarar gören illerimiz kadar değil belki. o yüzden memuru, emeklisi vs. hepimiz bir süre idare edeceğiz. ama inşallah 2/3 sene displinden taviz verilmezse düzlüğe çıkılır

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Erkan ŞENER:

haksız mıyım:eyt yi kendi çıkarları için onayladı sahibin

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Erkan ŞENER:

Allahuekbercilere gelsin bu zamlar

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