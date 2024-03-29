Düzce'de 132 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi

Düzce'de bir evde 132 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bir eve düzenlenen operasyonda 132 bin 200 makaron, 2 sigara sarma makinası ve 2 kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.