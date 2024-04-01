Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 347 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 347 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 347 bin 340 makaron, 964 kilogram tütün, 30 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ile 20 kulaklık ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.