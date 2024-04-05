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TESK Genel Başkanı: Sigara zamları durdurulmalı

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sigara kullanan vatandaşların alım gücünün düşmesiyle kaçağa yönelimin azaltılması için acilen zamlar durdurulmalı" dedi.

Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara zamlarına ilişkin konuştu. Sigara ve tütünde kaçak oranının yüzde 25'e kadar yükseldiğini belirten Palandöken, "Firmaların 4 Nisan'da açıkladığı zamlı sigara fiyatları ile en pahalı sigara geçtiğimiz yıl 36 lira iken, şu anda 69 lira oldu. Son 1 yıl içerisinde sigaraya yüzde 95 zam geldi. Durumun böyle olması vatandaşın alım gücünü düşürdüğü için kaçak sigaraya ve tütüne yönelimi arttırıyor. Sigara ve tütünde kaçak oranı yüzde 25'e kadar yükseldi. Bu da vergi kaybını arttırdı" ifadelerini kullandı.

"Sigaraya zamlar durdurulmalı"

Sigaraya yapılan zammın esnafın satışlarını düşürmesiyle kaçağa olan yönelimi arttırıp devlete zarar olarak yansıdığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla devlet çok büyük bir vergi kaybına uğruyor. Sigara zamları en çok esnafa zarar veriyor. Çünkü sigara fiyatları arttıkça firmalar kar marjlarını düşürüyor. Bununla birlikte kar marjları kredi kartı komisyon oranlarını bile karşılamıyor. Çünkü esnaf kredi kartı ile sigara alırsa yüzde 1 komisyon ödüyor. Öte yandan esnafımız para kazanmadan cirosu artıyor ve birinci sınıf tacir statüsüne çıkıp vergi dilimi değişiyor. Sigara zammı asla çözüm değil. Hem devletin hazinesinde kayıp olmaması hem de sigara kullanan vatandaşların alım gücünün düşmesiyle kaçağa yönelimin azaltılması için acilen zamlar durdurulmalı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bendevi Palandöken Politika Ekonomi Güncel Haberler

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