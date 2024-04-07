Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya uygulamaları üzerinden gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara satan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramada 600 paket gümrük kaçağı sigara, 50 gümrük kaçağı elektronik sigara ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Zanlılar hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.