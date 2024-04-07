Eskişehir'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 35 bin TL olan kaçak elektronik sigara ve sigara ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı ilçesinde ikamet eden şahısların temin ettikleri kaçak elektronik sigaraları satarak haksız kazanç elde ettikleri bilgisi alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı ilçesinde şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada; 59 adet bandrolsüz, hologramsız ve faturasız elektronik sigara, 100 paket bandrolsüz, hologramsız ve faturasız sigara ele geçirildi. Ele geçirilenlerin piyasa değeri 35 bin TL olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR