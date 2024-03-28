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Bilecik'te Kaçak Sigara Üretimi Yapan Şahıs Yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak sigara üretimi yaptığı tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bozüyük ilçesinde makaron doldurmak suretiyle tütün mamülü yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda, şahsın ikamet ettiği yerde ve aracında toplam 48 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 51 bin 600 boş makaron, 2 adet sigara sarma makinası, 3 adet kompresör ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Bozüyük Suç Polis Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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