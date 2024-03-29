Erzincan'da Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Erzincan'da iki depoda yapılan aramada kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde M.K. ve İ.Ö. isimli şahıslara ait depolarda yapılan aramalarda; Gümrüklenmiş piyasa değeri yaklaşık 2.500.000 TL olan 130 bin dal bandrolsüz boş makaron, 38 paket 500 gramlık toplam 19 kg nargile tütünü, 41 bin 200 dal bandrolsüz dolu makaron, 49 paket sigara sarma kağıdı, 522 kg bandrolleri kesilmiş tütün, 50 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlara sevk edilen M.K. ve İ.Ö. isimli şüpheli şahısların adli işlemleri adli makamlarca devam etmekte. - ERZİNCAN