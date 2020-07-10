Varto'da sel tarım arazilerini tahrip etti Muş'un Varto ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele yol açarken, tarım arazileri büyük zarar gördü.

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele yol açarken, tarım arazileri büyük zarar gördü.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte şehir merkezinde geçmekte bulunan Hoşan Deresi taştı. Sele neden olan taşkın şehrin alt kısmında bulunan bazı ev ve ahırları tehdit ederken, yol ve menfezleri ise tahrip etti. Varto ilçesinde etkili olan yağmurun sele neden olduğunu söyleyen Suat Baba isimli vatandaş, "İkindiden beri etkili olan yağmurun akşam saatlerinde sele dönüşmesi sonucunda ilçe içerisinde geçmekte olan Hoşan Deresi'nin coşması sonucu ilçemizde sele neden oldu. Gelen sel yakacak olarak kestiğimiz tüm ağaçlarımızı götürürken eve ve ahırlarımızı tehdit etti. Şimdilik yağmurun dinmesiyle suyun debisi de düşmüş durumdadır. İlçenin alt kısmında bulunan ev ve ahırlar tehdit altında, bostanlar bağ ve bahçeler zarar gördü. Bazı yollarımız tahrip oldu. Çok şükür can kaybımız yok. Yağmur yağarsa tehdit altında kalacağız. Şu an Hoşan Deresi üzerinde bulunan köprümüz de tehdit altındadır" dedi.

Aniden suyun seviyesinin yükseldiğini söyleyen Sezai Baba ise, "Yağmur yağmasından sonra ani olarak suyun seviyesinin yükseldiğini gördük. Bağ bahçelerimiz tamamen zarar gördü" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA