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Muş'ta Havaların Isınmasıyla Besiciler Sürülerini Meralarda Otlatmaya Başladı

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Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Muş'ta, havanın ısınmasıyla besiciler sürülerini meralarda otlatmaya başladı.

Kışın çetin geçtiği ve son yılların en çok yağışının düştüğü kentte, havanın ısınmaya meralar da yeşerdi.

Besiciler, aylarca kuru ot ve samanla besledikleri, ağıllarda bakımını yaptıkları hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.

Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde yaşayan besici Hüseyin Gül, havanın ısınmasının ve meralarının yeşermesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Hayvanlarını merada otlatarak ot ve samandan tasarruf ettiklerini anlatan Gül, "Çiftçilikle uğraşıyorum, besicilik yapıyorum. Kar örtüsünün kalkmasıyla hayvanlarımızı meralarda otlatmaya başladık. Yaklaşık 5 aydır hayvanlarımızı ot, yem, yonca ile besledik. Masrafı fazla oluyor. Köyde geçim kaynağımız hayvancılıktır. Hayvanları meralara çıkardığımızda yem maliyeti düşüyor." diye konuştu.

Baharın gelmesiyle Muş Ovası'nın koyun ve keçilerin sesiyle şenlendiğini belirten Gül, "Herkes hayvanını ovaya çıkarıp otlatıyor. Bu, bizim için güzel bir mutluluk. Yaklaşık 25 yıldır hayvancılık sektöründe çalışıyorum. Babamızdan, atalarımızdan kalma mesleği sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Muş Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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