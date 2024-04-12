Muş İl Jandarma Komutanlığından Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, "2024 yılı ramazan bayramı trafik tedbirleri" kapsamında denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, "2024 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" kapsamında Muş-Bingöl Devlet Karayolu üzerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan talimat doğrultusunda harekete geçen ekipler, trafik kazalarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla önemli bir denetim ve bilgilendirme çalışması yürüttü.

Gerçekleştirilen faaliyetlerde, şeker ve kolonya ikram edilerek sürücü ve yolcuların Ramazan Bayramı kutlandı. Ayrıca, el broşürleri, hikaye ve boyama kitapları dağıtılarak yolculuk sırasında vatandaşlara bilgilendirici materyaller sunuldu. Ekipler, sürücülerin hız sınırlarına uyulması gerektiği ve emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığı konusunda bilgilendirme yaptı.

Muş'tan İzmir'e yolcu taşıyan otobüs şoförü Umut Çelik ise, "Muş'tan İzmir'e kadar bir yolculuğumuz olacak. Elimizden geldiği kadarıyla yolcularımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Bayram nedeniyle biraz yoğunuz. Sağ olsun yolcularımız da bizi fazla rahatsız etmiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadarıyla onları memnun etmeye çalışıyoruz. Bu uygulama hem kendi can güvenliğimiz için, hem de yolcularımız için çok güzel oldu. Uygulama güvenliğimiz açısından güzel bir şey. Bizim can güvenliğimiz düşünen jandarma ekiplerine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trafik denetim uygulamasın faydalı bulduğunu söyleyen sürücülerden Mustafa Göztaş da, "Vatandaşlar daha da bilinçlenir bu uygulama sayesinde. Vatandaşımız ailesine ve kendine dikkat etse de bazen kuralları unutabiliyor. Böyle uygulamalar bunu vatandaşlara hatırlatıyor. Bazen radyodan dinliyoruz, şurada bu kadar kaza oldu, bu kadar ölümüz var, bu kadar yaralımız var diye, bu tür uygulamalar eminim bunları azaltacaktır" dedi.

Trafik denetimine, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, Trafik ve Asayiş ekipleri katıldı. - MUŞ