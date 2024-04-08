Muş'ta Ramazan Bayramı alışveriş telaşı

Muş'un Varto ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşları alışverişi telaşı sardı.

Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketlere akın etti. Marketlerde kurulan şeker ve çikolata reyonlarına yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden esnaf Mehmet Şah Ucucu, "Bayrama az zaman kala yoğunluk gözlemlenmektedir. İnşallah bu yoğunluk iki gün içerisinde daha da artacak. Vatandaşlar bayramlık şeker ve lokum alıyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Bazı kalemlerde fiyatlar yüksek olsa da şeker reyonumuzda fiyatlar uygundur. İnşallah bu konuda müşterilerimizi memnun etmiş oluruz. Esnaf olarak bayramda kapalı olacağız. İnsanlar bunu bildikleri için öncesinden alışveriş yapıyor" dedi.

Ramazan Bayramı telaşı başlayan baklavacılarda ise yoğunluk yaşanıyor. - MUŞ