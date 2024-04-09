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Muş'ta Kırmızı Et Fiyatları Yükselince Vatandaşlar Beyaz Ete ve Balığa Yöneliyor

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Muş'un Varto ilçesinde, kırmızı etin fiyatını yüksek bulan vatandaşlar beyaz ete ve balığa yöneldi.

Kırmızı etin kilosunun 400 TL'ye yükseldiği ilçede, vatandaşlar bayram öncesinde beyaz ete ve balığa rağbet gösterdi. Kırmızı etin fiyatını yüksek bulan Veysel Mertyüz adlı vatandaş, balığa yönelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Balıkçıların da bu durumu fırsata çevirdiğini dile getiren Veysel Mertyüz, "Ete yapılan zamla birlikte fiyatlar oldukça yüksek. Biz de mecburen balık ve tavuk etine yöneldik. Balık çok rağbet gördüğü için fiyatları da arttı. Geçen hafta kilosu 50 TL olan sazan balığı bugün 70 TL'ye olmuş" dedi

Murat Nehri'nde yakaladığı balıkları Muş Caddesi üzerinde satan Murat Tarhan adlı satıcı ise fiyatların normal olduğunu belirterek, 70 liranın çok yüksek bir rakam olmadığını söyledi. Son günlerde vatandaşların balığa rağbet ettiğini belirten Tarhan, "Satışlarımız iyice arttı. Murat Nehri'nden ve Varto Çayı'ndan avladığımız balıkları satarak para kazanıyoruz. Tezgahımızda balık hiç kalmıyor. Satışa sunduğumuz balıklar kısa süre içerisinde tükeniyor. Günlük taze olarak tükeniyor" diye konuştu.

Sağlıklı bulduğundan dolayı beyaz eti tercih ettiğini belirten Bilal Çelik de, "Çocuklarıma daha çok tavuk ve balık yediriyorum. Çünkü daha sağlıklıdır" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Varto Muş Balıkçılık Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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