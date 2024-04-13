Muş'ta Otomobil Çarpışması: 9 Kişi Yaralandı

Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Muş merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Altınova Beldesi kavşağında Y.G. yönetimindeki 34 DR 7949 plakalı otomobil ile S.U. hakimiyetindeki 34 SG 4511 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi araç içerisinde sıkışırken, araçlarda bulunan Y.G., R.G., N.G., S.G., S.U., Z.Ö., B.U., Y.U. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi ve Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiğin kontrollü geçişini sağladı. - MUŞ